Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони-стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вона тільки поправляється, а не озлоблюється», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що модель влаштувала пікантну фотосесію посеред поля, демонструючи розкішну фігуру.

"Я скучила за твоїми яскравими фотосесіями", "розкішна фігура" « "виглядаєш відпадно», «хтось розпалив вогонь посеред це чорної ночі», «дуже гаряче виглядаєш», "Красуня на мільйон",-пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, влаштувала фотосесію на скелях без білизни.

Модель є любителькою активного способу життя, тому багато проводить часу на пляжі, в горах і природі з близькими. На сторінці Демі в соціальній мережі Instagram досить багато фото, що показують, як модель любить розважатися. Цього разу Роуз вирішила влаштувати пікантну зйомку не на пляжі, а прямо на скелях біля озера.

Спеціально для цього смілива модель не посоромилася залізти вище, роздягнутися, прикрившись одними руками, і посвітити своїми принадами в сміливій позі.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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