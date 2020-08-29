Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Она только поправляется, а не ожесточается», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что модель устроила пикантную фотосессию посреди поля, демонстрируя роскошную фигуру.

«Я соскучилась за твоими яркими фотосессиями», «роскошная фигура», «выглядишь отпадно», «кто-то разжег огонь посреди это черной ночи», «очень горячо выглядишь», «красотка на миллион», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, устроила фотосессию на скалах без белья.

Модель является любительницей активного образа жизни, поэтому много проводит времени на пляже, в горах и природе с близкими. На странице Деми в социальной сети Инстаграм довольно много фото, показывающих, как модель любит развлекаться. В этот раз Роуз решила устроить пикантную съемку не на пляже, а прямо на скалах у озера.

Специально для этого смелая модель не постеснялась залезть повыше, раздеться, прикрывшись одними руками, и посветить своими прелестями в смелой позе.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами