Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, устроила фотосессию на скалах без белья

Модель является любительницей активного образа жизни, поэтому много проводит времени на пляже, в горах и природе с близкими. На странице Деми в социальной сети Инстаграм довольно много фото, показывающих, как модель любит развлекаться. В этот раз Роуз решила устроить пикантную съемку не на пляже, а прямо на скалах у озера.

Специально для этого смелая модель не постеснялась залезть повыше, раздеться, прикрывшись одними руками, и посветить своими прелестями в смелой позе. На Роуз можно заметить легкий макияж, а также отсутствие каких-либо укладок. Завершали уличный «лук» модели простые рваные джинсы синего цвета.

«Просто прекрасная дамочка», «Почему так идеально», «Очень хороша», «Вы красивы! ♥ ️🔮», «Вы такая потрясающая, сексуальная, великолепная, очаровательная, красивая, потрясающая молодая женщина. У кого к тому же самые сексуальные глаза. 😎👍🌹💖», «Очень красиво 😘.», «Ты супер», «Просто идеально😘», «Прекрасная королева, я люблю тебя», «Вау выглядит красиво и сексуально💝».

Не так давно девушка рассказала, что в молодости была одержима идеей заполучить модельную фигуру и предстать на подиуме, однако едва не доведя себя до нервого срыва и заработав расстройство пищевого поведения, она передумала делать нечто подобное. Деми решила научиться любить себя такой, какой она есть и теперь активно мотивирует женщин делать тоже самое.

Девушка прекратила морить себя голодом и диетами, вместо этого научившись подчеркивать пышные формы и тонкую талию выгодными образами. Ее наряды чаще всего состоят из открытых платьев с нереальными декольте, а белье едва скрывает достоинство. Впрочем, купальники мало чем отличаются от белья.

Роуз выгодно подчеркивает грудь лифами, совсем не скрывающими главное. К примеру, золотое бикини с цепочкой на талии выглядело потрясающе, а яркий макияж с акцентом на пухлые ггубы выгодно дополнил пляжный образ знаменитости.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами