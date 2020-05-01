Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показалась перед поклонниками в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пусть ваша энергия говорит сама за себя», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Роуз позирует в пикантном наряде лежа на диване, едва удерживая пышные формы в белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Такие большие», «богиня», «огонь просто!», «прекрасный вид», «невероятная», «вау, как красиво. Выглядишь очень мило», «это нечто!», - пишут они.

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Красотка позировала в кружевном белье, сидя на полу. Звезда предстала в лифчике, который подчеркнул ее сочную грудь. Тонкое кружево едва удерживало столь большие прелести.

Маленькие трусики-бикини дали насладиться видами на упругую пятую точку: "Самый смак". Модель слегка выгнулась на полу, чтобы сделать на упругие места еще больший акцент.

На голове красотки находилось полотенце, что создавало впечатление будто Деми только вышла из ванны.

В руке красотка держала розу, что очень символично, ведь фамилия модели "Роуз" переводится, как название этого цветка.

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