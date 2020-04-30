Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, порадовала поклонников фото в белье 

Красотка позировала в кружевном белье, сидя на полу, пишет Politeka.net. Звезда предстала в лифчике, который подчеркнул ее сочную грудь. Тонкое кружево едва удерживало столь большие прелести. 

Маленькие трусики-бикини дали насладиться видами на упругую пятую точку: "Самый смак".  Модель слегка выгнулась на полу, чтобы сделать на упругие места еще больший акцент. 

На голове красотки находилось полотенце, что создавало впечатление будто Деми только вышла из ванны. 

В руке красотка держала розу, что очень символично, ведь фамилия модели "Роуз" переводится, как название этого цветка. 

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На другом фото красотка присела на мягкий стул, натянув трусики выше бедер. Деми не смотрела в камеру и опустила голову. Рядом с ней можно заметить любимца, а также стол с цветами и свечами. 

За девять часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети, как всегда, написали массу комплиментов, признаваясь, что еще никогда не видели настолько привлекательную девушку. 

Напомним, Деми Роуз позировала в черном кружевном боди, с огромным декольте. Грудь еле держалась в белье, что заметно по выпирающим признакам. 

Само боди было с длинными прозрачными рукавами, что не играло ни каким прикрытием, ведь все взгляды были прикованы именно к декольте. 

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы красотки решила в этот раз оставить распущенными.

Звезда сидела и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки.

Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь

А еще Politeka писала, что роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами

Также Politeka сообщала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной