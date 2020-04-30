Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, порадовала поклонников фото в белье

Красотка позировала в кружевном белье, сидя на полу, пишет Politeka.net. Звезда предстала в лифчике, который подчеркнул ее сочную грудь. Тонкое кружево едва удерживало столь большие прелести.

Маленькие трусики-бикини дали насладиться видами на упругую пятую точку: "Самый смак". Модель слегка выгнулась на полу, чтобы сделать на упругие места еще больший акцент.

На голове красотки находилось полотенце, что создавало впечатление будто Деми только вышла из ванны.

В руке красотка держала розу, что очень символично, ведь фамилия модели "Роуз" переводится, как название этого цветка.

На другом фото красотка присела на мягкий стул, натянув трусики выше бедер. Деми не смотрела в камеру и опустила голову. Рядом с ней можно заметить любимца, а также стол с цветами и свечами.

За девять часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, как всегда, написали массу комплиментов, признаваясь, что еще никогда не видели настолько привлекательную девушку.

Напомним, Деми Роуз позировала в черном кружевном боди, с огромным декольте. Грудь еле держалась в белье, что заметно по выпирающим признакам.

Само боди было с длинными прозрачными рукавами, что не играло ни каким прикрытием, ведь все взгляды были прикованы именно к декольте.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы красотки решила в этот раз оставить распущенными.

Звезда сидела и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки.

Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь

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