Популярная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, порадовала поклонников фото в белье
Красотка позировала в кружевном белье, сидя на полу, пишет Politeka.net. Звезда предстала в лифчике, который подчеркнул ее сочную грудь. Тонкое кружево едва удерживало столь большие прелести.
Маленькие трусики-бикини дали насладиться видами на упругую пятую точку: "Самый смак". Модель слегка выгнулась на полу, чтобы сделать на упругие места еще больший акцент.
На голове красотки находилось полотенце, что создавало впечатление будто Деми только вышла из ванны.
В руке красотка держала розу, что очень символично, ведь фамилия модели "Роуз" переводится, как название этого цветка.
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На другом фото красотка присела на мягкий стул, натянув трусики выше бедер. Деми не смотрела в камеру и опустила голову. Рядом с ней можно заметить любимца, а также стол с цветами и свечами.
За девять часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети, как всегда, написали массу комплиментов, признаваясь, что еще никогда не видели настолько привлекательную девушку.
Напомним, Деми Роуз позировала в черном кружевном боди, с огромным декольте. Грудь еле держалась в белье, что заметно по выпирающим признакам.
Само боди было с длинными прозрачными рукавами, что не играло ни каким прикрытием, ведь все взгляды были прикованы именно к декольте.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в розовом купальнике, который еле вместил объемные формы модели. Волосы красотки решила в этот раз оставить распущенными.
Звезда сидела и показывала себя спереди, благодаря чему можно оценить пышную грудь девушки.
Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь
А еще Politeka писала, что роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами
Также Politeka сообщала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной