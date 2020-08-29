50-річна українська співачка Ірина Білик викликала ажіотаж одним фото і раптовим питанням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у всьому чорному.

Так, Ірину з задумливим (або просто втомленим) виразом обличчя застали, мабуть, під час одного з концертів - судячи з присутньої в кадрі апаратурі. Співачка була в міні-сукні з мереживними вставками, довгому плащі і чобітках-ботфортах.

"Моє чорно-біле життя! Як ви думаєте які позитивні і які негативні сторони популярності?", - підписала фото Білик.

Користувачі кинулися відповідати на несподіване запитання артистки, гадаючи, чим же її життя погане, а чим - хороше:

"Вас люблять багато і це + і дуже багато заздрісників напевно і це -"

"Життя сповнене яскравих фарб. Відкритий весь світ. Це позитивні сторони. А негативні - немає можливості спокійно пройтися по місту і спокійно зустрітися з людьми. Завжди на виду. 🌹🙂"

"Головне як говоритися не зазирнути, ви якраз і приклад цьому як не дивлячись на популярність залишатися просто хорошою людиною❤️"

"Популярність - це важка ноша насправді і не всі проходять це випробування. Напевно, Боженька посилає його обраним, щоб дотримуватися балансу між добром і злом на Землі. ❤️"

"Це просто важко. Дорога. Фізичні навантаження. А плюс - нові місця, нові обличчя. Зміна картинки"

"Позитивні сторони - ви ресурсна, Ваш голос і слово цілющі, а негативні сторони шукають заздрісники"

"Ніяких плюсів не бачу: життя на виду дуже тяжка праця. Дякую"

"Ой, яка красуня!💓👍👌"

Нагадавши, Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".