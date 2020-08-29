50-річна українська співачка Ірина Білик викликала ажіотаж одним фото і раптовим питанням
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у всьому чорному.
Так, Ірину з задумливим (або просто втомленим) виразом обличчя застали, мабуть, під час одного з концертів - судячи з присутньої в кадрі апаратурі. Співачка була в міні-сукні з мереживними вставками, довгому плащі і чобітках-ботфортах.
"Моє чорно-біле життя! Як ви думаєте які позитивні і які негативні сторони популярності?", - підписала фото Білик.
Користувачі кинулися відповідати на несподіване запитання артистки, гадаючи, чим же її життя погане, а чим - хороше:
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"Вас люблять багато і це + і дуже багато заздрісників напевно і це -"
"Життя сповнене яскравих фарб. Відкритий весь світ. Це позитивні сторони. А негативні - немає можливості спокійно пройтися по місту і спокійно зустрітися з людьми. Завжди на виду. 🌹🙂"
"Головне як говоритися не зазирнути, ви якраз і приклад цьому як не дивлячись на популярність залишатися просто хорошою людиною❤️"
"Популярність - це важка ноша насправді і не всі проходять це випробування. Напевно, Боженька посилає його обраним, щоб дотримуватися балансу між добром і злом на Землі. ❤️"
"Це просто важко. Дорога. Фізичні навантаження. А плюс - нові місця, нові обличчя. Зміна картинки"
"Позитивні сторони - ви ресурсна, Ваш голос і слово цілющі, а негативні сторони шукають заздрісники"
"Ніяких плюсів не бачу: життя на виду дуже тяжка праця. Дякую"
"Ой, яка красуня!💓👍👌"
Нагадавши, Ірина Білик показала фото старшого сина.
А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.
Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".