Украинская певица Ирина Билык похвасталась подарком от состоятельного поклонника
Знаменитость поделилась фото со своего выступления в микроблоге в "Инстаграм", передает Politeka.net.
"Мне дарили разные букеты🤔 Но 🌹 1.80м?! 🧐😳😱
Приятно очень", - отметила певица в описании.
На одном из фото Ирина Билык выступает на сцене в весьма необычном наряде: высоких красных сапогах, полупрозрачной накидке, широкополой шляпе и очень коротком красном платье, которое открыло пикантый вид на бедра и декольте, благодаря удачному ракурсу можно даже заметить бюстгальтер исполнительницы. В руках она держит длинный букет красных роз, который хорошо гармонирует с ее образом.
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На другом фото Ирина Билык стоит на сцене с тем же огромным букетом, но уже успела переодеться. Певица нарядилась в короткое черное платье, кислотно-зеленый пиджак и черные сапог на высокой платформе.
Пользователи социальной сети восторженно высказались о внешности Ирины и засыпали ее комплиментами в комментариях:
"Вы заслужили такое внимание и отношение к себе"; "Шикарный вид !🙏🙏😍"; "Очень необычно 😍"; "В букете... Очень красивая🌹🌹🌹👍"; "Боже красивые какие, вы Ира заслуживаете таких цветов своей мудростью, талантом, трудолюбием и уважением к людям 💓🌺"; "Вот это букетик".
Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына.
А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.
Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".