Украинская певица Ирина Билык похвасталась подарком от состоятельного поклонника

Знаменитость поделилась фото со своего выступления в микроблоге в "Инстаграм", передает Politeka.net.

"Мне дарили разные букеты🤔 Но 🌹 1.80м?! 🧐😳😱

Приятно очень", - отметила певица в описании.

На одном из фото Ирина Билык выступает на сцене в весьма необычном наряде: высоких красных сапогах, полупрозрачной накидке, широкополой шляпе и очень коротком красном платье, которое открыло пикантый вид на бедра и декольте, благодаря удачному ракурсу можно даже заметить бюстгальтер исполнительницы. В руках она держит длинный букет красных роз, который хорошо гармонирует с ее образом.

На другом фото Ирина Билык стоит на сцене с тем же огромным букетом, но уже успела переодеться. Певица нарядилась в короткое черное платье, кислотно-зеленый пиджак и черные сапог на высокой платформе.

Пользователи социальной сети восторженно высказались о внешности Ирины и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Вы заслужили такое внимание и отношение к себе"; "Шикарный вид !🙏🙏😍"; "Очень необычно 😍"; "В букете... Очень красивая🌹🌹🌹👍"; "Боже красивые какие, вы Ира заслуживаете таких цветов своей мудростью, талантом, трудолюбием и уважением к людям 💓🌺"; "Вот это букетик".

Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".