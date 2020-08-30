Погода в Україні 30 Серпня злетить з котушок під кінець літа, неймовірна спека накриє абсолютно всіх

Так, на західній частині країни замість затяжних дощів буде неймовірна спека: від 30 до 33 градусів вище нуля, які вночі змінять 15-19 градусів. Про це повідомляє Politeka з посиланням Укргідрометцентр.

На Півночі сьогодні також спека, від 30 до 33 градусів. Без дощів. Вночі стовпчик термометра покаже 15-18 градусів зі знаком «плюс».

У центральних регіонах повітря прогріється до 30-33 градусів спеки, а вночі охолоне до 14-16 тепла. Замість дощів буде сонце і локальна хмарність.

Українцям на півдні країни варто очікувати сонячної погоди та до 28-33 тепла. Вночі очікується спекотні 19-21 градус за Цельсієм.

Не менш спекотною погода буде і на сході України: від 30 до 32 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі різко похолодає до 12-15 за Цельсієм.

До Києва та області сьогодні, згідно з твердженнями синоптиків, буде неймовірна спека «з усіх боків». Повітря на вулиці прогріється до 31-33 градусів, а вночі їх змінять комфортні 14-16 за Цельсієм.

До цього ми розповідали про прогноз від синоптика Леоніда Горбаня, який попередив, що одного літнього місяця в Україні не буде, а тепла погода порадує лише в перші дні вересня

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