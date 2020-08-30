Погода в Украине 30 августа слетит с катушек под конец лета, невероятная жара накроет абсолютно всех

Так, на западной части страны вместо затяжных дождей будет невероятная жара: от 30 до 33 градусов выше нуля, которые ночью сменят 15-19 градусов. Об этом сообщает Politeka со ссылкой Укргидрометцентр.

На севере сегодня также жара, от 30 до 33 градусов. Без дождей. Ночью столбик термометра покажет 15-18 градусов со знаком «плюс».

В центральных регионах воздух прогреется до 30-33 градусов жары, а ночью остынет до 14-16 тепла. Вместо дождей будет солнце и локальная облачность.

Украинцам на юге страны стоит ожидать солнечной погоды и до 28-33 тепла. Ночью ожидается жаркие 19-21 градус по Цельсию.

Не менее жаркой погода будет и на востоке Украины: от 30 до 32 градусов со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает до 12-15 по Цельсию.

В Киев и области сегодня, согласно утверждениям синоптиков, будет невероятная жара «со всех сторон». Воздух на улице прогреется до 31-33 градусов, а ночью их сменят комфортные 14-16 по Цельсию.

До этого мы рассказывали о прогнозе от синоптика Леонида Горбаня, который предупредил, что одного летнего месяца в Украине не будет, а теплая погода порадует лишь в первые дни сентября

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

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