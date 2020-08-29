Експерт розповів, який курс долара очікувати українцям після підвищення мінімальної зарплати

Економіст Олег Пендзін під час ефіру телеканалу "Україна 24" пояснив, чи пов'язаний курс долара із зростанням "мінімалки", передає Politeka.net.

На даний момент в українців є побоювання, що з першого вересня, після підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень, можливий обвал гривні. Однак Пендзін зазначив, що істотної зміни курсу по даному фактору чекати не варто.

Так, Пендзин заявив - зараз курс долара абсолютно ніяк не пов'язаний з іншим ринком. Існують впливи, інтервенції, є робота НБУ, які ніяк не зачіпають "мінімалку". В результаті зростання мінімальної зарплати сьогодні відірване від курсу.

Крім того, якщо людина, яка отримала додаткову пару гривень, не побіжить міняти ці гроші на долари, то додаткового попиту на ринку не буде.

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За її словами, курс долара на початку осені піде вгору, і це пов'язано з традиційним зростанням попиту населення на валюту.

"Долар може подешевшати в решту літніх днів ще на 10-15 копійок. Тобто курс очікується в коридорі 27,40 - 27,60 грн/Долар", - додала експерт.

Раніше повідомлялося, що аналітик Дмитро Яблоновський повідомив, що після підвищення зарплат, українцям потрібно чекати виведення основної частини економіки з тіні, зростання цін на продукти і часткового скорочення співробітників.

Зокрема, після збільшення "мінімалки" роботодавець буде зобов'язаний збільшити зарплати, але якщо попиту на його продукцію немає, то йому ніде взяти гроші, тому можливі звільнення.

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