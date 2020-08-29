Эксперт рассказал, какой курс доллара ожидать украинцам после повышения минимальной зарплаты

Экономист Олег Пендзин во время эфира телеканала "Украина 24" объяснил, связан ли курс доллара с ростом "минималки", передает Politeka.net.

На данный момент у украинцев есть опасения, что с первого сентября, после повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен, возможен обвал гривны. Однако Пендзин отметил, что существенного изменения курса по данному фактору ждать не стоит.

Так, Пендзин заявил - сейчас курс доллара совершенно никак не связан с другим рынком. Существуют влияния, интервенции, есть работа НБУ, которые никак не затрагивают "минималку". В результате рост минимальной зарплаты сегодня оторван от курса.

Кроме того, если человек, который получил дополнительную пару гривен, не побежит менять эти деньги на доллары, то дополнительного спроса на рынке не будет.

Напомним, финансовый аналитик Евгения Ахтырко рассказала, что в Украине ожидается девальвация.

По ее словам, курс доллара в начале осени уйдет вверх, и это связано с традиционным ростом спроса населения на валюту.

"Доллар может подешеветь в оставшиеся летние дни еще на 10-15 копеек. То есть курс ожидается в коридоре 27,40-27,60 грн/доллар", - добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитик Дмитрий Яблоновский сообщил, что после повышения зарплат, украинцам нужно ждать вывода основной части экономики из тени, роста цен на продукты и частичного сокращения сотрудников.

В частности, после увеличения "минималки" работодатель будет обязан увеличить зарплаты, но если спроса на его продукцию нет, то ему негде взять деньги, поэтому возможны увольнения.

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