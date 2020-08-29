Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила численних фанатів відвертим і зухвалим образом
30-річна артистка поділилася незвичайним фото в басейні, передає Politeka.net.
На своїй сторінці в соцмережі зірка опублікувала знімок, на якому позує, стоячи у воді. З одягу на ній – тільки подовжений жакет з рукавами цікавого крою, що ледь приховує груди артистки.
Образ доповнений ідеальним макіяжем й укладкою, яка тільки на перший погляд здається недбалою.
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"Все найкраще трапляється несподівано☺️", – підписала знімок красуня.
Всього за годину знімок зібрав більше двох тисяч лайків і чимало захоплених коментарів.
"Супер!!!! Міша, шикарна!!!!! 💜", "Це правда!! Краса!! 😍🔥❤️🌺🌺🌺", "Просто вау🔥 🔥 🔥 😍", "красуня", - не шкодують фанати компліментів.
Раніше ми розповідали про те, що Міша Романова похвалилася розкішним тілом під час виступу. Так, на опублікованих кадрах Романова позує в пікантному вбранні під час виступу, роздягаючись і попутно виконуючи пісню. Як можна помітити, зірка залишилася у відвертому боді, яке ледь витримувало її розкішні форми.
На інших знімках Романова на тому ж концерті виконує жаркий танець в оточенні своєї підтанцьовки.
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