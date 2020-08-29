Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова поразила многочисленных фанатов откровенным и дерзким образом

30-летння артистка поделилась необычным фото в бассейне, передает Politeka.net.

На своей странице в соцсети звезда опубликовала снимок, на котором позирует, стоя в воде. Из одежды на ней – только удлиненный жакет с рукавами интересного кроя, едва скрывающий грудь артистки.

Образ дополнен идеальным макияжем и укладкой, которая только на первый взгляд кажется небрежной.

«Всё самое лучшее случается неожиданно ☺️», – подписала снимок красотка.

Всего за час снимок собрал более двух тысяч лайков и немало восторженных комментариев.

«Супер!!!! Миша, шикарная!!!!! 💜», «Это правда!! Красота!! 😍🔥❤️🌺🌺🌺», «Просто вау🔥🔥🔥😍», «Красотка👍», – не жалеют фанаты комплиментов.

Ранее мы рассказывали о том, что Миша Романова похвасталась роскошным телом во время выступления. Так, на опубликованных кадрах Романова позирует в пикантном наряде во время выступления, раздеваясь и попутно исполняя песню. Как можно заметить, звезда осталась в откровенном боди, которое едва выдерживало ее роскошные формы.

На других снимках Романова на том же концерте исполняет жаркий танец в окружении своей подтанцовки.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских"