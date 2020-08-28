Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова удивила образом роковой красотки у бассейна

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" смелый кадр без нижнего белья. Миша Романова предстала перед фанатами лежа в довольно неудобной позе на краю бассейна: она легла на бедро, оперлась одной рукой о плитку а локтем другой прижалась к ягодице. При этом певица томно смотрит в камеру.

Отдельно стоит описать наряд Романовой. Для фотосессии она надела черный комбинезон в брючном стиле, который при помощи колец закрепила на шее. Образ дополнили крупные серьги в ушах и роскошная , чуть растрепанная прическа. Можно заметить, что артистка не надела бюстгальтер.

Пользователи социальной сети с восторгом приняли новую работу исполнительницы и оставили ей много позитивных отзывов в комментариях:

"Бокал Х О не хватает в руке 😂😝"; "Шикарная малышка"; "Похожа на Кэмерон Диаз из "Советник"; "Всё, я влюбился😂❤️"; "Невероятная красавица, женственность, нежность, страсть😻"; "❤️❤️❤️ Какая красивая".

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских"