Экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова была замечена в обнимку с поп-певцом Максом Барских

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певица выложила интересное фото, на котором она позирует тесно прижавшись к популярному исполнителю и видно, что пара весело проводит время.

Фото сделано на природе возле водоема. Знаменитости одеты в спортивные костюмы темного цвета и белые кроссовки. Кроме того, их лиц скрывают солнцезащитные очки.

Означает ли это, что Романова и Барских вместе - не ясно.

«С праздником!🕊🤍», - подписала фото артистка.

Пользователи сети не остались в стороне и принялись поздравлять пару.

«С праздником, любимые наши!!!!», «Красавчики», «Милые😻»,

«Мутят что-то как Потам с Каменских»- пишут в сети.

Однако ранее поговаривали, что Мишу Романову связывали близкие отношения с ее продюсером Максом Барских, при этом девушка отметала все домыслы, заявляя, что между ними существует только дружба.

"Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны", - рассказал Романова в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.