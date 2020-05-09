Экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова была замечена в обнимку с поп-певцом Максом Барских
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певица выложила интересное фото, на котором она позирует тесно прижавшись к популярному исполнителю и видно, что пара весело проводит время.
Фото сделано на природе возле водоема. Знаменитости одеты в спортивные костюмы темного цвета и белые кроссовки. Кроме того, их лиц скрывают солнцезащитные очки.
Означает ли это, что Романова и Барских вместе - не ясно.
«С праздником!🕊🤍», - подписала фото артистка.
Пользователи сети не остались в стороне и принялись поздравлять пару.
«С праздником, любимые наши!!!!», «Красавчики», «Милые😻»,
«Мутят что-то как Потам с Каменских»- пишут в сети.
Однако ранее поговаривали, что Мишу Романову связывали близкие отношения с ее продюсером Максом Барских, при этом девушка отметала все домыслы, заявляя, что между ними существует только дружба.
"Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны", - рассказал Романова в интервью Рамине Эсхакзай.
Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".
Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.
Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.