Британська модель Демі Роуз з'явилася в жаркому образі

Зірка, як завжди, виставила апетитні форми, якими сильно пишається, повідомляє Politeka.net. Красуня володіє пишною фігурою і абсолютно цього не соромиться.

Цього разу модель опублікувала спокусливе фото в міні-бікіні. Чорний верх натягнувся на величезних грудях зірки так, що тонкі бретельки ледь справлялися з тим, щоб не порватися.

Бюст "розвалився" під трикутними клаптиками тканини і просто заворожував своїми розмірами. Жоден чоловік встояти перед такою дівчиною не в силах.

Також зірка засвітила тонку талію, закутану чорною тканиною, схожою на порео.

Тонка талія і пружний животик - вражають красою і бездоганністю.

Модель зробила високий пучок, щоб волосся не закривало види. Вона опустила очі і блиснула пишними віями.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, оскільки ці кадри дуже відверті, ймовірно, зірку засипали вихваляючими коментарями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в топі з величезним декольте. Груди зірки ледве утримували дві смужки тканини з пікантним мереживом. Принади вражали не тільки красою, а й обсягами.

Модель позувала в чорній напівпрозорій спідничці на високій посадці. Роуз таким чином підкреслила свою тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала, як виглядає відразу після сну. На фото зірка позувала перед дзеркалом в чорній білизні з оригінальним ліфом, який дозволяє їй продемонструвати всю красу своїх пишних грудей.

Нагадавши, фігуриста Демі Роуз в бікіні спокусила східним чином:"справжня гейша".

Як повідомляла Politeka, апетитна Демі Роуз в чорній білизні осідлала квадроцикл:"та ще тигриця".

Також Politeka писала, що Демі Роуз повністю роздяглася і блиснула білими смужками від бікіні: "Без сорому".