Британская модель Деми Роуз появилась в жарком образе

Звезда, как всегда, выставила аппетитные формы, которыми сильно гордится, сообщает Politeka.net. Красотка обладает пышной фигурой и совершенно этого не стесняется.

В этот раз модель опубликовала соблазнительное фото в мини-бикини. Черный верх натянулся на огромной груди звезды так, что тонкие бретельки едва справлялись с тем, чтобы не порваться.

Бюст "развалился" под треугольными лоскутками ткани и просто завораживал своими размерами. Ни один мужчина устоять перед такой девушкой не в силах.

Также звезда засветила тонкую талию, укутанную черной тканью, похожую на порео.

Тонкая талия и упругий животик - поражают красотой и безупречностью.

Модель сделала высокий пучок, чтобы волосы не закрывали виды. Она опустила глаза и сверкнула пышными ресницами.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, поскольку эти кадры очень откровенные, вероятно, звезду засыпали восхваляющими комментариями в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз позировала в топе с огромным декольте. Груди звезды еле удерживали две полосочки ткани с пикантным кружевом. Прелести поражали не только красотой, но и объемами.

Модель позировала в черной полупрозрачной юбочке на высокой посадке. Роуз таким образом подчеркнула свою тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала, как выглядит сразу после сна. На фото звезда позировала перед зеркалом в черном белье с оригинальным лифом, который позволяет ей продемонстрировать всю красоту своей пышной груди.

Напомним, фигуристая Деми Роуз в бикини соблазнила восточным образом: "Настоящая гейша".

Как сообщала Politeka, аппетитная Деми Роуз в черном белье оседлала квадроцикл: "Та еще тигрица".

Также Politeka писала, что Деми Роуз полностью разделась и блеснула белыми полосочками от бикини: "Без стыда".