Артисткам вдалося чимало здивувати публіку за час літнього відпочинку

Зірки щодня публікують в Instagram кадри зі свого відпочинку, розваг і фото з виходу в світ після зміни іміджу. Смпеціально до закінчення літнього сезону преставляємо вам топ-добірку кращих нарядів зірок за цей період.

Більшу частину часу Анна Седокова провела в Майамі, де демонструвала одяг власного виробництва і рекламувала вбрання прямо на пляжі. Варто відзначити, Анна все частіше підкреслює груди вельми сміливими декольте.

Цього літа Леся Нікітюк вирушила подорожувати по всій Україні, щоб відзняти другий сезон власного проекту "Ле-маршрутка", тому для подорожі Нікітюк вибрала найрозкішніші вбрання, якими дивувала багато тижнів.

Ані Лорак епатувала публіку новими нарядами, показуючи, як схудла навіть за час карантину. Зараз співачка важить всього 52 кілограми, тому може собі дозволити блищати абсолютно в будь-якому образі.

Схудла Настя Каменських за це літо встигла змінити багато образів, серед яких були і ті, які відверто розкритикували. Втім, завдяки любові до незвичайних суконь і стильним прикрасам, Настя продовжує набирати все більшої популярності в Instagram.

А ось Тіна Кароль віддає перевагу класичному стилю, тому в її профілі накопичилося безліч жарких фото, на яких вона блищить в неймовірних сукнях від відомих дизайнерів.

Світлана Лобода займається спортом навіть у відпустці, тому схудла фігура мами двох діток викликає цілу бурю в мережі. Багато шанувальників відзначають, що Світлана "вміє тримати себе в узді" навіть під час розваг і ніколи не набирає зайвого.

Даша Астаф'єва цього літа зайнялася йогою і спортом і хоча фігура співачки виглядає відмінно, вона не акцентує на цьому уваги, вважаючи за краще в повсякденному житті вільні і просторі вбрання.

Віра Брежнєва цього літа багато розповідала, як харчується, тренується і заявила, що від будь-якої звички, навіть самої шкідливої можна позбутися, тому після того, як вона припинила вживати цукор, вона помітно постройнела.

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