Артисткам удалось немало удивить публику за время летнего отдыха

Звезды каждый день публикуют в Инстаграм кадры со своего отдыха, развлечений и фото из выхода в свет после смены имиджа. Смпециально к окончанию летнего сезона преставляем вам топ-подборку лучших нарядов звезд за этот период.

Большую часть времени Анна Седокова провела в Майами, где демонстрировала одежду собственного производства и рекламировала наряды прямо на пляже. Стоит отметить, Анна все чаще подчеркивает грудь весьма смелыми декольте.

Этим летом Леся Никитюк отправилась путешествовать по всей Украине, чтобы отснять второй сезон собственного проекта "Ле-маршрутка", поэтому для путешествия Никитюк выбрала самые роскошные наряды, которыми удивляла многие недели.

Ани Лорак эпатировала публику новыми нарядами, показывая, как похудела даже за время карантина. Сейчас певица весит всего 52 килограмма, поэтому может себе позволить блистать абсолютно в любом образе.

Похудевшая Настя Каменских за это лето успела сменить много образов, среди которых были и те, которые откровенно раскритиковали. Впрочем, благодаря любви к необычным платьям и стильным украшениям, Настя продолжает набирать все большую популярность в Инстаграм.

А вот Тина Кароль предпочитает классический стиль, поэтому в ее профиле накопилось множество жарких фото, на которых она блистает в невероятных платьях от известных дизайнеров.

Светлана Лобода занимается спортом даже в отпуске, поэтому похудевшая фигура мамы двух деток вызывает целую бурю в сети. Многие поклонники отмечают, что Светлана "умеет держать себя в узде" даже во время развлечений и никогда не набирает лишнего.

Даша Астафьева этим летом занялась йогой и спортом и хотя фигура певицы выглядит отлично, она не акцентирует на этом внимания, предпочитая в повседневной жизни свободные и просторные наряды.

Вера Брежнева этим летом много рассказывала, как питается, тренируется и заявила, что от любой привычки, даже самой вредной можно избавиться, поэтому после того, как она прекратила употреблять сахар, она заметно постройнела.

Напомним, что шаловливая Ефросинина устроила "грязные" танцы в топе, Потап не смог устоять: "Вот эта девочка...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак без лифчика с огромным декольте заставила мужчин понервничать: "Любимая моя...".

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