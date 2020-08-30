Знаменитості тепер тримають себе у формі

Багато жінок, як і відомі особистості, мріють про ідеальні фігури

Деяким доводиться сильно працювати над собою, щоб досягти ідеальних форм, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які борються зі своєю повнотою.

Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян ніколи не приховувала, що схильна до повноти. Зірка постійно бореться із зайвими кілограмами, особливо довелося попітніти після пологів. Зараз вона залишається володаркою спокусливих форм. Так, знайшовши баланс, зірка стала кумиром мільйонів, які мріють про таку ж фігуру.

Is it WRONG to call a pregnant woman FAT? A) YES B) NO C) Depends on who it is From tabloids to fans, Kim... Gepostet von The Insider am Mittwoch, 27. März 2013

Відома російська співачка, колишня фігуристка Анна Семенович стала набирати вагу після завершення спортивної кар'єри. Зірка в одному з інтерв'ю зізналася, що ні в чому собі не відмовляє на відпочинку, проте після цього лягає в спеціалізовану клініку, де скидає набрані кілограми.

Співачка Лоліта Мілявська у свій час сильно поправилася, але не соромилася з'являтися у відвертих нарядах.

Зірка перший час намагалася боротися із зайвою вагою, але та постійно поверталася. Співачка навіть робила собі ліпосакцію.

Не так давно артистка викликала фурор своєю знову схудлою фігурою. Як зазначила Лоліта, скинути кілограми допоміг ендокринолог.

Телеведуча Анфіса Чехова теж стала активно займатися собою заради схуднення. Зірка скинула 15 кілограмів і зараз володіє шикарними формами. Секрет простий: регулярні заняття йогою, а також правильне харчування.

Українська співачка Настя Каменських схильна до повноти і активно бореться із зайвою вагою. Одного разу красуня вирішила кардинально змінити свій раціон і звички. Зірка стала дотримуватися режиму харчування, їсти тільки корисну їжу, відмовившись від солодкого і мучного, а також регулярно ходить в спортзал.

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