Знаменитости теперь держат себя в форме

Многие женщины, как и известные личности, мечтают об идеальных фигурах

Некоторым приходится сильно работать над собой, чтобы достичь идеальных форм, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые борются со своей полнотой.

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян никогда не скрывала, что склонна к полноте. Звезда постоянно борется с лишними килограммами, особенно пришлось попотеть после родов. Сейчас она остается обладательницей соблазнительных форм. Так, найдя баланс, звезда стала кумиром миллионов, которые мечтают о такой же фигуре.

Is it WRONG to call a pregnant woman FAT? A) YES B) NO C) Depends on who it is From tabloids to fans, Kim... Gepostet von The Insider am Mittwoch, 27. März 2013

Известная российская певица, бывшая фигуристка Анна Семенович стала набирать вес после завершения спортивной карьеры. Звезда в одном из интервью призналась, что ни в чем себе не отказывает на отдыхе, однако после этого ложится в специализированную клинику, где сбрасывает набранные килограммы.

Певица Лолита Милявская одно время сильно поправилась, но не стеснялась появляться в откровенных нарядах.

Звезда первое время пыталась бороться с лишним весом, но тот постоянно возвращался. Певица даже делала себе липосакцию.

Не так давно артистка произвела фурор своей снова похудевшей фигурой. Как отметила Лолита, сбросить килограммы помог эндокринолог.

Телеведущая Анфиса Чехова тоже стала активно заниматься собой ради похудения. Звезда сбросила 15 килограммов и сейчас обладает шикарными формами. Секрет прост: регулярные занятия йогой, а также правильное питание.

Украинская певица Настя Каменских склонна к полноте и активно борется с лишним весом. Однажды красотка решила кардинально изменить свой рацион и привычки. Звезда стала соблюдать режим питания, есть только полезную пищу, отказавшись от сладкого и мучного, а также регулярно ходит в спортзал.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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