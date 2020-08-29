Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала свіжі фото з відпочинку

Як передає Politeka.net , публікація з'явилася на Instagram-Станиці знаменитості.

"Обличчя дівчинки, яка заблокувала 27 сторінок за хвилину. А ще, дивіться, у мене на кожній руці по чотири пальці", - пожартувала Астаф'єва в підписі до посту.

На кадрі красуня позувала в сукні в горошок на березі океану. Особливу увагу її шанувальників привернула відсутність макіяжу, а деякі з них навіть порівняли її з дівчинкою.

"Ну богиня, ну чесслово", " Мила і жіночна і з косметикою, і без косметики!", "Ви чудові!", "Принцеса, яку хотів би мати кожен чоловік у своєму серці", - писали під фото Даші.



