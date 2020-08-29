Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала свіжі фото з відпочинку
"Обличчя дівчинки, яка заблокувала 27 сторінок за хвилину. А ще, дивіться, у мене на кожній руці по чотири пальці", - пожартувала Астаф'єва в підписі до посту.
На кадрі красуня позувала в сукні в горошок на березі океану. Особливу увагу її шанувальників привернула відсутність макіяжу, а деякі з них навіть порівняли її з дівчинкою.
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"Ну богиня, ну чесслово", " Мила і жіночна і з косметикою, і без косметики!", "Ви чудові!", "Принцеса, яку хотів би мати кожен чоловік у своєму серці", - писали під фото Даші.
Відомо, що Даша проводить свій відпочинок на сонячному курорті і регулярно радує своїх шанувальником новими знімками.
Не так давно, вона опублікувала фото, на якому позувала в червоному злитому купальнику червоного кольору, який ідеально підкреслював її об'ємні форми.
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