35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева не нашутку взбудораджила публику горячей фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сером брючном костюме и с прической "а-ля 30-е".

Астафьева на одном из кадров бесстыдно расставила ноги и расстегнула пиджак, блеснув пышным бюстом. Более того, певица открыла рот, засунув туда пальцы. В руках красотка держала альбом с черно-белыми снимками, на которых были запечатлены полуголые девушки.

На другом фото Астафьева позировала на лестничной клетке, прислонившись к стене и устремив свой взгляд куда-то вдаль.

"Все совпало , сложно подбирать слова...", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись бурно обсуждать увиденное:

"Да слов просто нееееет 😭😍"

"Ну два пальца в рот (как же карантин, Дарья Викторовна ?)"

"Поменяй амплуа 😉"

"Ви неймовірна але з таким виразом обличчям я зазвичай п'ю пиво в п'ятницю ввечері🤗🤗"

"не кусайся👍"

"Шикарно получилось ❤️😍🔥"

Ранее мы сообщали, Астафьева покорила публику красным комбинезоном, от декольте которого невозможно оторвать взгляда - на девушке не было лифчика. Даша собрала волосы в высокий пучок и приняла эффектную позу, выделяя свои достоинства.

«Женюсь», «Очень красивая», «Даша конечно икона 🔥», «Бомбезная», «Нежность», «Просто сногсшибательная», «Шикарная💞👍», «Само совершенство», «Нельзя быть красивой такой», «Ух ты», «Какая красота❤️😍🔥🔥🔥🔥», «Даша, Вы самая красивая девушка в мире!!!», - отреагировали в сети.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.