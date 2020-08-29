Українська співачка Джамала розповіла про те, без чого не може жити жоден артист

Зворушливим зізнанням вона поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка, яка нещодавно вдруге стала мамою, опублікувала фотографії з концерту, що проходив просто неба в столичному ботсаду.

На ній – колготки у велику сітку, оригінальні чоботи з пишним верхом на зав'язці, фіолетова туніка і довгі рукавички такого ж кольору, а зверху – багатошарова пишна довга накидка з оборками, яка приховує тендітну фігуру артистки.

Як видно на кадрах, співачка відпрацювала концерт з душею, намагаючись кожну пісню передати не тільки голосом, а й емоціями, щоб глядач відчув настрій і сенс композиції.

"Я сказала це зі сцени і скажу ще раз: "Артист без концертів потроху вмирає. І тільки по-справжньому сцена, публіка, обмін емоціями може його оживити. Дякую за зцілення! До зустрічі на нових концертах! Будьте здорові! Обіймаю!", - написала Джамала.

У свою чергу шанувальники артистки подякували зірці, не пошкодувавши теплих слів на її адресу:

"Як шкода що я не змогла приїхати на концерт😭 але навіть через історії передавалася вся атмосфера😍 концерт був нереальним! Ви прекрасна! Дякую, що даруєте людям свято музики♥️ ", "Дякую за неймовірний вечір та емоції 🙏 🔥 Джа❤️❤️❤️", "Боже, яке диво!!! Як стильно, здорово і відпадно!!!!😍 😍 😍", "Богиня", "це щось щось! 👏 🏻" , "Без публіки музика мертва... я відчувала цю всю неймовірну енергетику концерту через телефон, він вийшов просто незрівнянний! Дуже сумно, що не змогла побувати на ньому 😔але подумки я була поруч 💝", "як і ви оживляєте нас і даруєте радість і нові незабутні емоції! Спасибі Джа, це було незабутньо, досі думаю про цю прекрасну зустріч "своїх" і не можу відійти ще!❤️".

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