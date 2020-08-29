Клієнтка не розуміє, чому ПриватБанк не повертає їй особисті гроші

Про це йдеться у відгуку, який клієнтка залишила на тематичному сайті Мінфін.

За її словами, вона поповнювала свою картку через термінал, але гроші не дійшли на рахунки.

"Пристрій заблокувався видав картку, гроші не зарахував! Вже 16 й день розгляду заявки №18865418. Досі кошти мені не повернули, окрім "очікуйте і приносимо свої вибачення" більше нічого!", - бідкається незадоволена клієнтка.

Жінка також не розуміє, чому вона залишилася без грошей з провини державного ПриватБанку, і не розуміє, де їй зараз брати кошти, поки банк вирішує питання про повернення.

"Мені потрібні мої гроші, які не через мою провину досі я не можу забрати! Чому я маю думати де мені брати гроші. А приватБанк залишає за собою право розгяду заявок скільки їм зручно", - резюмувала вона у негативному відгуку.

"Ми постійно проводимо модернізацію та обслуговування нашого обладнання, щоб уникнути подібних ситуацій. На даний момент очікується проведення та звірка результатів інкасації. Це дозволить нам впевнитись в тому, що кошти були внесені в термінал та визначити їх суму. За результатом обробки заявки ми додатково вас повідомимо", - відреагував на скаргу представник державного банку.

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