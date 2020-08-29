Клиентка не понимает, почему ПриватБанк не возвращает ей личные деньги

Об этом говорится в отзыве, который клиентка оставила на тематическом сайте Минфин.

По ее словам, она пополняла свою карточку через терминал, но деньги не дошли на счета.

"Устройство заблокировалось, выдал карточку, деньги не зачислил! Уже 16 й день рассмотрения заявки №18865418. До сих пор средства мне не вернули, кроме "ожидайте и приносим свои извинения" больше ничего!", - жалуется недовольная клиентка.

Женщина также не понимает, почему она осталась без денег по вине государственного Приватбанка, и не понимает, где ей сейчас брать средства, пока банк решает вопрос о возврате.

"Мне нужны мои деньги, не по моей вине до сих пор я не могу их забрать! Почему я должна думать где мне брать деньги. А приватБанк оставляет за собой право рассматривать заявки сколько им удобно", - резюмировала она в негативном отзыве.

"Мы постоянно проводим модернизацию и обслуживание нашего оборудования, чтобы избежать подобных ситуаций. На данный момент ожидается проведение и сверка результатов инкассации. Это позволит нам убедиться в том, что средства были внесены в терминал и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно Вас уведомим", - отреагировал на жалобу представитель Государственного банка.

Напомнить, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных: "невозможно выплатить...".

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в Приватбанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что оплата коммуналки в Приватбанке обернулась бедой, клиенты в отчаянии.