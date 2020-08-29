Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася бездоганним виглядом
Дівчина, котра стала знаменитою після популярної програми, із задоволенням ділиться з підписниками новинами зі свого життя, а також радує їх новими яскравими фотографіями, передає Politeka.net.
Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала новий знімок, на якому показала, як професійний макіяж перетворює красиву дівчину в просто карколомну красуню.
На фотографії Даша позує в блакитній сорочці з розпущеним волоссям. Її очі відтінені і виділені стрілками, на губах – нюдова помада. Візажист також підкреслив красиві вилиці дівчини.
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У такому образі Ульянова дасть фору будь-якій голлівудській красуні.
"Коли слова зайві", - підписала вона кадр, подякувавши майстрам, які чаклували над нею.
У свою чергу користувачі не змусили чекати компліментів:
"Вогонь🔥 🔥 🔥", "шикарна😻 💔", "лялька😍 🔥", "гасіть пожежу", "красива!» ,- пишуть у коментарях.
Раніше ми писали, що Даша розповіла про зміни, які відбулися в її житті.
"Я знову в спорті 😂 💪 🏽 друзі, як Ви вже зрозуміли, я знову повернулася в зал, планую курс масажів, а ще роблю розтяжку вранці. А це означає тільки одне – підготовка до важливої події в моєму житті ♥️ яка подія, дізнаєтеся трохи пізніше", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.
На опублікованому фото Ульянова в шпагаті висить вниз головою. Таким трюком вона залишила позаду, мабуть, і відому любительку пагатов Анастасію Волочкову.
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