Українцям пояснили нюанси надання пільг на комунальні послуги

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає Politeka.net.

Він зазначив, що в Україні зараз діє два види надання пільг на комуналку: готівковий і безготівковий.

Під час ефіру в студію зателефонувала пенсіонерка, яка розповіла, що спершу їй переводили гроші за пільги на банківський рахунок, а потім скасували цю процедуру.

"Дійсно, 373 постанова ще в минулому році ввела принцип надання пільг на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі, яка буває двох видів: готівкова, коли люди готівкою отримують разом з пенсією. Інша форма-безготівкова, коли Міністерство перераховує гроші на Ощадбанк, а Ощадбанк вже проводить розрахунки з підприємствами-постачальниками послуг", - продовжив Віталій Музиченко, коментуючи ситуацію, яку описала пенсіонерка.

За словами заступника голови профільного міністерства, до кінця опалювального періоду, тобто до квітня 2020 року, діяла та форма надання пільг на комуналку, яку вибирав сам побутовий споживач.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму", - резюмував він, озвучуючи українцям нюанси надання пільг.

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