В Україні збільшилося зростання боргів із зарплат
Як передає Politelka.net, про це стало відомо з даних, опублікованих Державною службою статистики України.
За даними відомства, заборгованість перед працівниками підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн.гривень.
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Якщо порівнювати з аналогічним показником минулого місяця, то борг збільшився на 237,6 млн гривень (12,2%).
При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України зросла — у липні 2020 року вона склала 11 804 грн.
Також у відомстві зазначили, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в липні 2020 року до липня минулого року зросла на 5,1%, номінальна зросла на 7,6%.
Судячи з тенденцій, при підвищенні зарплати в майбутньому, борг перед українцями також збільшиться.
Нагадаємо, 25 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу про підвищення мінімальної зарплати.
Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.
Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.
Також ми повідомляли, що з 1 липня 2021 року пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року, будуть додатково нараховувати по 400 гривень.
Нагадавши, Кабмін підвищив зарплати українцям, кому пощастить найбільше: "понад 10 тисяч гривень...".
Як повідомляла Politeka, істотна надбавка до зарплати, хто стане багатшим вже у вересні.
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