У чому причина

В Україні збільшилося зростання боргів із зарплат

Як передає Politelka.net, про це стало відомо з даних, опублікованих Державною службою статистики України.

За даними відомства, заборгованість перед працівниками підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн.гривень.

Якщо порівнювати з аналогічним показником минулого місяця, то борг збільшився на 237,6 млн гривень (12,2%).

При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України зросла — у липні 2020 року вона склала 11 804 грн.

Також у відомстві зазначили, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в липні 2020 року до липня минулого року зросла на 5,1%, номінальна зросла на 7,6%.

Судячи з тенденцій, при підвищенні зарплати в майбутньому, борг перед українцями також збільшиться.

Нагадаємо, 25 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу про підвищення мінімальної зарплати.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.





Також ми повідомляли, що з 1 липня 2021 року пенсіонерам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року, будуть додатково нараховувати по 400 гривень.

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