В Украине увеличился рост долгов по зарплатам
Как передает Politelka.net, об этом стало известно с данных, опубликованных Государственной службой статистики Украины.
По данным ведомства, задолженность перед работниками предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн. гривен.
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Если сравнивать с аналогическим показателем в прошлом месяце, то долг увеличился на 237,6 млн гривен (12,2%).
При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины выросла — в июле 2020 года она составила 11 804 грн.
Также в ведомстве отметили, что реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2020 года к июлю прошлого года выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.
Судя по тенденциям, при повышении зарплаты в будущем, долг перед украинцами также увеличится.
Напомним, 25 августа Верховная Рада поддержала инициативу о повышении минимальной зарплаты.
Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.
Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.
Также мы сообщали, что с 1 июля 2021 года пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, будут дополнительно начислять по 400 гривен.
Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".
Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.