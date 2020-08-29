Українська співачка Тіна Кароль вразила фігурою в стильному білому топі

Як відомо, Тіна разом зі всесвітньо відомим репером Snoop Dogg випустила пісню Blow Your Mind. Прем'єра пісні відбулася всього день тому, але вже викликала бурхливу реакцію в мережі. Ліричний трек співачка також представила на своїй сторінці в Instagram.

На фан-акаунті Тіни також з'явилася інформація, що стосується нової роботи співачки. Спеціально під жарким кадром з Кароль була опублікована інформація про трек артистів:

«Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно здатним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі», — розповідала Кароль в інтерв'ю.

При цьому вона відповіла, що про співпрацю з американським співаком вона дізналася раптово, у неї була всього година на запис своєї частини в треку.

«Я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. І вийшла цілісна картинка", - розповіла Кароль.

Фанати під постом більше ж звернули уваги на образ зірки на фото:

"Че по очам😂", "Краща 🔥", "Пісня не неймовірно крута😍"," сама сама💕 💕 💕!!!!!🙏 ", "Шикарна😉 😉«,» дуже красива дівчина як янголятко виглядиш«,» Тіночка Ти наше сонечко ми тебе любимо будь щаслива з веніамінчиком рідними і близькими тобі людьми🌟","маленькі жінки створені для любові.Я це знаю)).Ви прекрасні у всьому», «the best😍», «Прикольно», "найкраща".

Раніше ми писали, що рік тому Тіна Кароль презентувала свій літній хіт, який здивував фанатів не тільки новим стилем, але і своєю пікантністю. Пісня і відеоробота "Вабіті-Бавіті" стала популярна відразу ж в момент презентації. На честь виходу ролика фанати почали масово публікувати кращі уривки з композиції і показувати найулюбленіші моменти з ролика Кароль.

Так, на фан-акаунтах в Instagram був перед дставлен ролик, в якому Тіна повеселилася в басейні і захопила видом в трендовому монокіні з срібних блискіток. За сюжетом кліпу, Кароль повинна була в ролі домогосподарки спокусити двох працівників біля басейну. Ними стали молоді танцюристи Josh Killacky і Tim Milgram.

З роллю і чоловіки, і сама артистка впоралися чудово, адже саме моменти флірту і загравання Тіни запам'яталися шанувальникам найбільше. Деякі фанати написали, що кліп змусив їх перейнятися "прямо до тремтіння".

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