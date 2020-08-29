Стало відомо, що буде з цінами на газ для побутових споживачів в опалювальний сезон

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів представник "Нафтогазу" Максим Рабінович, передає Politeka.net.

За його словами, зі старту опалювального сезону розцінки на блакитне паливо традиційно зростуть.

Однак, як заявляє Рабінович, підвищення не буде суттєвим.

"Якщо коротко-зараз йде опалювальний сезон. Ціни на блакитне паливо зростають. Традиційно в літній період вони навпаки-падають. Буквально 2-3 місяці тому ми бачили рекордне падіння за 15 років у світі і в Україні, в тому числі. Ціна була менше 3 грн. Зараз йде сезонне зростання, і це абсолютно природно", - попередив він в ефірі телеканалу.

Рабінович також додав, що вартість блакитного палива також залежить від розцінок на світових і європейських хабах.

"Ціна зараз коригується, так як на світових хабах і на європейських йде зростання. Хочу нагадати, що ця ціна вдвічі менша, ніж у 2019 році. Є індикатори і фактори впливу, які не дають рости більше. У сховищах України більш ніж 25 млрд кубів газу. Це дає нам надію, що значного зростання не буде в цьому році", - підсумував він, попереджаючи українців про підвищення тарифів на газ.

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За словами експерта Олексія Дорошенка, масове скасування субсидій і пільг можливе на тлі підвищення розміру мінімальної зарплати.

"...Фактична більшість людей буде відрізана від субсидій, залишаться тільки непрацюючі - пенсіонери та інваліди, які дійсно зможуть отримувати субсидії", - попереджав раніше експерт.

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