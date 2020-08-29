Українців попередили про втрату субсидій у розпал опалювального сезону
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив експерт Олексій Дорошенко, передає Politeka.net.
За його словами, масове скасування субсидій і пільг можливе на тлі підвищення розміру мінімальної зарплати.
"Ми говоримо про субсидії, а це пов'язано із зарплатами. З 1 січня наступного року мінімальна зарплата, можливо, зросте до 6000 грн, а потім, з 1 липня - до 6500 грн. Таким чином, фактична більшість людей буде відрізана від субсидій, залишаться тільки непрацюючі - пенсіонери та інваліди, які дійсно зможуть отримувати субсидії", - попередив Дорошенко простих українців.
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Аналітик також нагадав, що розмір субсидій на комунальні послуги залежить від співвідношення ціни і доходів членів сім'ї.
"Якщо брати європейський досвід, то в європейських країнах сім'я витрачає не більше 10% сумарного сімейного доходу на комунальні послуги. У нас значно вище. У нас витрачають 37-38% на утримання житла", - підсумував Олексій Дорошенко в ефірі телеканалу.
До цього ми розповідали, як можуть змінитися тарифи на комунальні послуги в майбутній опалювальний сезон.
За словами заступника голови Міністерства розвитку громад і територій Наталії Хоцяновської, всім підприємствам з теплопостачання потрібно провести перегляд діючих тарифів на новий опалювальний сезон.
Також вони повинні сформувати нові розцінки на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, після чого їх затвердять на місцевому рівні.
Нагадавши, тарифи на комуналку злетять, кого з українців змусять переплачувати
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