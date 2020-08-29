Украинцев предупредили о потере субсидий в разгар отопительного сезона

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил эксперт Алексей Дорошенко, передает Politeka.net.

По его словам, массовая отмена субсидий и льгот возможна на фоне повышения размера минимальной зарплаты.

"Мы говорим о субсидиях, а это связано с зарплатами. С 1 января следующего года минимальная зарплата, возможно, вырастет до 6000 грн, а затем, с 1 июля - до 6500 грн. Таким образом, фактическое большинство людей будет отрезано от субсидий, останутся только неработающие - пенсионеры и инвалиды, которые действительно смогут получать субсидии", - предупредил Дорошенко простых украинцев.

Аналитик также напомнил, что размер субсидий на коммунальные услуги зависит от соотношения цены и доходов членов семьи.

"Если брать европейский опыт, то в европейских странах семья тратит не более 10% суммарного семейного дохода на коммунальные услуги. У нас значительно выше. У нас тратят 37-38% на содержание жилья", - подытожил Алексей Дорошенко в эфире телеканала.

До этого мы рассказывали, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.

По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.

Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

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