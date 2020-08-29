Співачка Алла Пугачова і композитор Ігор Крутой здивували спільним відео

Як передає Politeka.net, архівні кадри з'явилися на фан-сторінці зірки в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Опубліковані кадри є уривком з реклами "Нової хвилі" в Юрмалі. На кадрі Алла Борисівна мчить на велосипеді на конкурс, і по дорозі розмовляє з композитором Ігорем Крутим.

Кумедне відео розвеселило шанувальників співачки.

"Ой, якби мені подзвонив Крутой, я б теж не запізнилася, вірніше пішки в Юрмалу пішла", "Дивись не звалися по дорозі", "Алла, здивували!!! І на велосипеді ганяєте", - писали під відео.

Деяких шанувальників Примадонни навіть потягнуло на творчість:

"Нова хвиля нас з тобою звела ... навіть великий я візьму і педалі я кручу ... наша зустріч лише з тобою ...на хвилі, де я з тобою .. Ігор ..Ігор почекай ...я ж мчуся ти тільки чекай".

Варто відзначити, що не так давно чоловік Пугачової, Максим Галкін похвалився новим захопленням.

Серія фотографій на мотоциклі з'явилася у артиста в Instagram.

Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

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