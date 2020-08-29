Співачка Алла Пугачова і композитор Ігор Крутой здивували спільним відео
Як передає Politeka.net, архівні кадри з'явилися на фан-сторінці зірки в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Опубліковані кадри є уривком з реклами "Нової хвилі" в Юрмалі. На кадрі Алла Борисівна мчить на велосипеді на конкурс, і по дорозі розмовляє з композитором Ігорем Крутим.
Старіючий гардемарин Харатьян пішов по стопах Тарзана, кадри безсоромності: "Трусів немає, все натурально"
Романтична Каменських в ночнушці показала себе відразу після пробудження: "Ну і нічка була"
Асмус в короткій сукні показала, як розважається з двома чоловіками: "А де Харламов?"
"Яка у Дана красуня": найрідніша жінка Балана засліпила фігурою в літніх міні-нарядах
Кумедне відео розвеселило шанувальників співачки.
"Ой, якби мені подзвонив Крутой, я б теж не запізнилася, вірніше пішки в Юрмалу пішла", "Дивись не звалися по дорозі", "Алла, здивували!!! І на велосипеді ганяєте", - писали під відео.
Деяких шанувальників Примадонни навіть потягнуло на творчість:
"Нова хвиля нас з тобою звела ... навіть великий я візьму і педалі я кручу ... наша зустріч лише з тобою ...на хвилі, де я з тобою .. Ігор ..Ігор почекай ...я ж мчуся ти тільки чекай".
Варто відзначити, що не так давно чоловік Пугачової, Максим Галкін похвалився новим захопленням.
Серія фотографій на мотоциклі з'явилася у артиста в Instagram.
Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".
Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна, на примадонну вже поклали око: "черга з чоловіків...".
Також Politeka писала, що Пугачова довела до психушки відомого українця, друг розкрив деталі: "два тижні лежав в...".