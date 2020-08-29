Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає її ідеальний ранок вихідного дня

Кожен день Настя ділиться в розділі Сторі в Instagram кадрами з тренувань і розповідає, як харчується, а також, якими справами займається вдома. Кілька годин тому зірка знову вирушила на відпочинок, але навіть це не стало перешкодою для того, щоб відправитися рано вранці на пробіжку.

Співачка поділилася в Instagram кадром, на якому позувала на пляжі в спортивному костюмі власного дизайну зі спеціальної тканини. Волосся зірка зав'язала в низький пучок, а на обличчі її був відсутній звичний макіяж. При цьому Настя виглядала доглянуто і свіжо.

"Happy summer weekend morning ☺ ️ бажаю, щоб останні дні цього літа були для вас найсолодшими і незабутніми ☺ розповідайте, які у вас плани на вихідні? ☺ ️ ",- написала Настя.

Ось як реагують фанати:

«На роботі 😭», «Красуня👍», «Насолодитися останніми днями літа, зустрітися з ріднею, сходити на дачу на шашличок і завершити все це басейном», «Останні вихідні літа», «Нас ранок зустрічає прохолодою)))», «І навіщо складати рота так, наче куряча гузка 🙄», «Сонечко ❤️❤️❤️», «Така мила💟💟💟», «Богиня🤤❤️🔥», «найкраща 🔥», «Одна з перших😍😍😍😍», «Настя Вагітна😁😁😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻», «Ну таке».

Також Настя Каменських подражнила пікантним кадром у ванній. На фото вона позує в чорному мереживному пеньюарі, поставивши ногу на ванну. Фанати під постом відразу ж написали, що Настя дуже апетитна:

"Любов до себе, спорт, правильне харчування і правильний догляд - все це робить жіноче тіло красивим і підтягнутим 😍 Одна з моїх улюблених домашніх спа процедур - це скрабування з ефектом холодного обгортання, які за кілька хвилин підтягує шкіру, а ще прибирає набряклість», - написала артистка.

Артистка підкреслила, що їй дуже важливо бачити свою шкіру в хорошому стані після перельотів або багатьох годин в дорозі, коли попереду концерт.

«Та й просто перебуваючи вдома, влаштувати собі класний ритуал по догляду за собою-кілька хвилин м'яко масажувати своє тіло дрібними частинками скрабу і після-прийняти розслабляючий душ", - зазначила співачка.

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