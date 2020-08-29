Памела Андерсон згадала молодість і розбурхала шанувальників гарячим образом

Секс-символ 90-х, американська актриса і модель Памела Андерсон досі продовжує радувати своїх шанувальників, регулярно публікуючи в Instagram чорно-білі архівні фотографії часів своєї молодості.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу зірка поділилася особливо оригінальним і пікантним знімком.

На фото Памела позувала в одній білизні, лежачи на животі. Спокусливо приспустивши трусики, Андерсон показала найпотаємніше місце, а бюстгальтер, які тримався лише на одній застібку дав можливість розгулятися фантазії її шанувальників.

Її тіло просто звело з розуму користувачів мережі, і вони оцінили побачене безліччю лайків і схвальних коментарів.

Раніше актриса опублікувала архівний знімок, на якому позувала на столі. З одягу на ній був лише мереживний комплект білизни. А ось легку накидку на актрисі помітили небагато, так як прозоре вбрання зірки заворожувало погляд її шанувальників.

Памелі Андерсон виповнилося 52, але вона продовжує без сорому оголюватися для глянцевих видань і блищить на обкладинках без одягу. До слова, актриса виглядає дуже молодо, бо стежить за своєю зовнішністю.

Перед своїм ювілеєм Памела відвідала косметолога і зробила кілька омолоджуючих процедур. Також раніше вона знову звернулася до хірурга, але на цей раз зменшила свій бюст до більш природного розміру, а не збільшила.

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