Пощастить не всім

В Україні запропонували розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів

Як передає Politeka.net, відповідний законопроект №3010а вже зареєстрований у Верховній Раді.

Згідно з документом, українцям можуть виплачувати допомогу з часткового безробіття не тільки в період карантину через "Китайський" вірус, але і в разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

У разі, якщо законопроект буде прийнятий, Кабмін зможе визначати порядок надання допомоги, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Під дію законопроекту потрапляють такі категорії громадян:

Працівники, які втратили частину заробітної плати через проведення заходів щодо запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб;

Фізичні особи-підприємці, які втратили частину доходу через проведення заходів щодо запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб;

Роботодавець.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року. Відповідну постанову було прийнято сьогодні, 26 серпня, на засіданні уряду.

З 1 вересня встановлюється посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) у розмірі 2225 грн (44,5% до розміру мінімальної зарплати в 5000 грн).

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Поки столичні перевізники тільки розмірковують про підвищення цін восени, в інших регіонах ціни вже підняли.

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