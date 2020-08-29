В Україні запропонували розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів
Як передає Politeka.net, відповідний законопроект №3010а вже зареєстрований у Верховній Раді.
Згідно з документом, українцям можуть виплачувати допомогу з часткового безробіття не тільки в період карантину через "Китайський" вірус, але і в разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.
У разі, якщо законопроект буде прийнятий, Кабмін зможе визначати порядок надання допомоги, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
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Під дію законопроекту потрапляють такі категорії громадян:
- Працівники, які втратили частину заробітної плати через проведення заходів щодо запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб;
- Фізичні особи-підприємці, які втратили частину доходу через проведення заходів щодо запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб;
- Роботодавець.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року. Відповідну постанову було прийнято сьогодні, 26 серпня, на засіданні уряду.
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