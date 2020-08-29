Повезет не всем

В Украине предложили расширить программу помощи безработным на период других карантинов

Как передает Politeka.net, соответственный законопроект №3010а уже зарегистрирован в Верховной рада.

Согласно документу, украинцам могут выплачивать помощь по частичной безработицы не только в период карантина из-за "китайского" вируса, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

В случае, если законопроект будет принят, Кабмин сможет определять порядок предоставления пособия, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Под действие законопроекта попадают такие категории граждан:

Работники, потерявшие часть заработной платы из-за проведения мероприятий по предотвращению распространения особо опасных инфекционных болезней;

Физические лица-предприниматели, которые потеряли часть дохода из-за проведения мероприятий по предотвращению распространения особо опасных инфекционных болезней;

Работодатели.

Напомним, Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года. Соответствующее постановление было принято сегодня, 26 августа, на заседании правительства.

С 1 сентября устанавливается должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) в размере 2225 грн (44,5% к размеру минимальной зарплаты в 5000 грн).

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Пока столичные перевозчики только размышляют о повышении цен осенью, в других регионах цены уже подняли.

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