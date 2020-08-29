Стало відомо, як можуть змінитися пенсій деяких пенсіонерів в Україні

Про це пише портал Finance.

Так, Мінсоцполітики розробило постанову уряду, яка передбачає нарахування українцям доплат до пенсій.

У міністерстві хочуть з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати станом на 2020 рік, нараховувати щомісячну компенсацію в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2600 гривень, такі особи можуть розраховувати на доплату до своєї соцдопомоги.

Також з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року, будуть додатково нараховувати по 400 гривень.

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За словами радника міністра соцполітики, пенсійний вік повинен бути співмірним тривалості життя простих українців.

"Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, мова про його перегляд не йде. Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік повинен бути співмірним тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливає на ці показники", - попередив Шамбір.

Підсумовуючи, радник міністра додав, що перегляд пенсійного віку можливий за умови, якщо в Україні буде збільшуватися тривалість життя.

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