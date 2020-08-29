Стало известно, как могут измениться пенсий некоторых пенсионеров в Украине

Об этом пишет портал Finance.

Так, Минсоцполитики разработало постановление правительства, которое предусматривает начисление украинцам доплат к пенсиям.

В министерстве хотят с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по состоянию на 2020 год, начислять ежемесячную компенсацию в размере до 500 гривен.

Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, такие лица могут рассчитывать на доплату к своей соцпомощи.

Также с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, будут дополнительно начислять по 400 гривен.

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По словам советника министра соцполитики, пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни простых украинцев.

"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - предупредил Шамбир.

Подытоживая, советник министра добавил, что пересмотр пенсионного возраста возможен при условии, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни.

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