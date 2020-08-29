Українського шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос поділилася пікантним знімком

Як передає Politeka.net, фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яке щастя бути частиною неймовірного проекту. Сьогодні була перша генеральна репетиція і це так хвилююче і так круто, що словами не передати. Цього року всі учасники підготувалися і вклалося максимально! За кадром працюють справжні професіонали своєї справи. Я з нетерпінням чекаю неділі", - повідомила вона у підписі до посту.

На кадрі Санта постала в досить відвертому образі - одягнувшись в сукню в сіточку, співачка спокусливо вигнулася перед камерою, а відсутність бюстгальтера лише додало пікантності знімку.

Шанувальники в коментарях не сумнівалися в перемозі своєї улюблениці, і підтримали її теплими словами і побажаннями перед ефірами.

"Ух, не терпиться вже побачити", "Я на 100 відсотків впевнена у вашій перемозі. Ви найкраща!!!", " Удачі, прекрасна Санта!!!", "Я думала це Белуччі", "Удачі і величезних успіхів тобі, Санточка", " Ура, дочекалися ! Осінь перестає бути нудною, передача з вашою участю розфарбує яскравими фарбами дощову погоду осені ! Санта, бажаю вам перемоги!",- писали під постом співачки.

Нагадавши, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

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