До чого готуватися простим робочим

Розкрито подробиці чергового збільшення зарплат в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Держслужби статистики.

Повідомляється, що в Україні було збільшено розмір середньої номінальної зарплати штатного працівника підприємств.

У липні розмір виплати склав 11804 гривні, і це на 2% більше, якщо порівнювати з показниками за перший місяць літа (11579 гривень).

Реальна зарплата в липні 2020 року, якщо порівнювати з липнем минулого року, зросла на 5,1%, номінальна зросла на 7,6%.

У прес – службі також зазначають, що найвища нарахована зарплата в липні була в українській столиці – 17053 грн, найнижча – на Буковині-9322 грн. У більшості українських регіонів розмір зарплати знаходиться в межах від 10000 до 11000 грн.

Найбільші виплати, згідно з даними Держслужби статистики, отримують у сфері "фінансова та страхова діяльність" - близько 20 тисяч, найнижчу – "тимчасове розміщення та організація харчування" – 5815 грн, де зарплати за останній місяць зросли на 11,7%.

Раніше ми розповідали, що 25 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу про підвищення мінімальної зарплати.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

Нагадавши, Кабмін підвищив зарплати українцям, кому пощастить найбільше: "понад 10 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, істотна надбавка до зарплати, хто стане багатшим вже у вересні.

Також Politeka писала, що українців попередили про негативні наслідки підвищення зарплат.