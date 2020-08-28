Українська шоувумен травесті-діва Монро здивувала світлим образом і відвертим визнанням

Знаменитість порадувала фанатів новим фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Вона присвятила пост своїм хейтерам і пліткарям, засудила недоброзичливців, які виносять сміття з хати і розповідають в коментарях про неприємні випадки з життя зірки.

З такої нагоди Монро опублікувала знімок, для якого вбралася у відверту сукню із зав'язками на грудях. Видно, що вона не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершив яскравий макіяж з густими тінями на повіках, а також намиста у вигляді губ.

"Мур, мяу, адепти клану (відтепер ми не секта 😉). У мене в коментаторах на YouTube є парочка... тут має бути міцне слівце - характеристика їх мерзенної сутності, але обмежуся літературним: негідників; явно знали мене особисто, або ж вхожі в будинки до моїх колишніх друзів, які в приватній бесіді напевно пліткують про мене (кому ж ще мити кістки). І приходять в коментарі і вивалюють особисту інформацію", - обурилася Монро.

Користувачі соцмережі підтримали шоувумен у коментарях:

"Мур - ватажок клану монританців!😍 "; "Королева ютуба! І ніякі злісні коментатори вам в підметки не годяться)))"; "дивно, але ж бруд до вас не липне..."; "Монро Ви дуже сильна особистість і думаю вас цим не зламати. Дивлюся, слухаю, читаю Вас з великим задоволенням!".

Нагадаємо, що травесті-діва Монро з нескромним декольте заткнула за пояс красунь з глянцевих журналів:"Богиня".

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