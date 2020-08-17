Украинская травести-дива Монро поделилась эмоциями и кадрами отдыха на яхте

Она опубликовала на своей странице в "Инстаграме"

серию живописных фото, передает Politeka.net. Судя по ним, знаменитость выбралась покататься по Днепру вместе с друзьями и подругами в честь дня рождения певицы Мадонны. Для речной прогулки Монро нарядилась в легкое желтое платье на тоненьких бретельках, под которое не надела бюстгальтер. На голову она повязала платок, полностью спрятав волосы. Образ довершили легинсы расцветкой под зебру, большие синие серьги и солнцезащитные очки.

"Спасибо двум удивительным женщинам за повод собраться всем вместе 🙏🤗 Инстаграм стал напоминать идеальный глянец, который уверенно уходит на покой, без шанса вернуть былую популярность. Все поголовно ударились в создание личных брендов. И это круто. Но, оставьте место для жизненных кадров без фильтров ) жизнь, такая какая есть - прекрасна!", - подписала снимки шоувумен.

Помино нее, в кадрах можно заметить мужчин и женщин, которые пьют шампанское. При этом сама Монро ни на одном из фото не держит бокал в руках.

Многих пользователей социальной сети очаровал новый образ знаменитости, они оставили много восторженных отзывов в комментариях:

"Вы очень красивая на фото! А вот Лёша Донцов какой-то помятый"; "Красотки Графиня и Монро"; "Этот образ - отдельная любовь. Ярко, сочно, вкусно 💛😍"; "Вы очень красивая открытая девушка. Хорошего Вам отдыха"; "Какой красивый тон лица на 4-й фотографии"; "Кайф".

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