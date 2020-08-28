Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася ідеальною фігурою в одному боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Спокуси мій розум, і ти отримаєш моє тіло. Знайди мою душу, і я буду твоєю назавжди», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Демі Роуз позує на камеру в крихітному боді, демонструючи розкішну фігуру з різних ракурсів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
«Неймовірна фігура», «хороша до неподобства. Ти зробила мій день», «хочеться поцілувати тебе», «занепалий ангел», «ох, як гаряча красуня», «чорт, та ти неймовірна», «ось так виглядає ідеал», - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз підкорила красою в спокусливому декольте
Демі позувала в топі з величезним декольте. Груди зірки ледве утримували дві смужки тканини з пікантним мереживом. Принади вражали не тільки красою, але й обсягами, просто: "Ммм, як жарко".
Модель позувала в чорній напівпрозорій спідничці на високій посадці. Роуз таким чином підкреслила свою тонку талію, а також - пишні стегна.
Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
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