Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась идеальной фигурой в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Соблазни мой разум, и ты получишь мое тело. Найди мою душу, и я буду твоей навсегда», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Деми Роуз позирует на камеру в крохотном боди, демонстрируя роскошную фигуру с разных ракурсов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная фигура», «хороша до безобразия. Ты сделала мой день», «хочется поцеловать тебя», «падший ангел», «ох, как горяча красотка», «черт, да ты невероятна», «вот так выглядит идеал», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз покорила красотой в соблазнительном декольте

Деми позировала в топе с огромным декольте. Груди звезды еле удерживали две полосочки ткани с пикантным кружевом. Прелести поражали не только красотой, но и объемами, просто: "Ммм, как жарко".

Модель позировала в черной полупрозрачной юбочке на высокой посадке. Роуз таким образом подчеркнула свою тонкую талию, а также - пышные бедра.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами