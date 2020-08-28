Британская модель Деми Роуз покорила красотой в соблазнительном декольте

Несмотря на свой напряженный график, звезда всегда находит время, чтобы показать невероятные формы, сообщает Politeka.net. Так, модель опубликовала в сториз видео, представ в жарком образе.

Деми позировала в топе с огромным декольте. Груди звезды еле удерживали две полосочки ткани с пикантным кружевом. Прелести поражали не только красотой, но и объемами, просто: "Ммм, как жарко".

Модель позировала в черной полупрозрачной юбочке на высокой посадке. Роуз таким образом подчеркнула свою тонкую талию, а также - пышные бедра.

Красотка сделала две игривые косички, легшие на ее груди.

Макияж с активными стрелками и с акцентом на пышные ресницы дополнил образ.

Модель немного поводила камерой, чтобы как можно лучше показать свои невероятные объемы.

Жаль, что такие кадры не собрали много лайков, однако, возможно, Деми засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз опубликовала в сториз жаркое архивное фото, представ абсолютно обнаженной. Модель позировала спиной к фотографу.

Звезда без стыда позволила рассмотреть свои красивые ягодицы и ровную спинку. Нельзя не отметить "шелковистую" кожу модели, которая так и сияла на свету.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз выгодно подчеркнула грудь мини-бикини, совсем не скрывающим самые интимные места. Золотой мини-купальник с цепочкой на талии выглядел потрясающе, а яркий макияж с акцентом на пухлые губы дополнил пляжный горячий образ знаменитости.

Пользователи сети отмечали, как идеальны ее изгибы.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами