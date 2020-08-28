Кабінет Міністрів запропонував розширити програму допомоги безробітним і виплачувати допомоги під час інших карантинів, які можуть виникнути в майбутньому

Як стало відомо Politeka.net, такий законопроект чиновники зареєстрували на офіційному сайті Верховної Ради.

Поки українці можуть отримувати спеціальну допомогу з безробіття тільки в період дії обмежень, пов'язаних з боротьбою проти епідемії китайського вірусу. У пояснювальній записці автори документа пропонують призначати аналогічні виплати, якщо в Україні почнеться суворий карантин через якусь іншу небезпечну хворобу. Згідно з проектом, Кабмін буде самостійно визначати правила, розмір і терміни виплати грошей або їх повернення до бюджету.

Автори ініціативи зазначають, що такі нововведення ніяк не вплинуть на ринкове середовище та інші сфери діяльності держави, такі як охорона здоров'я, Екологія, розвиток регіонів та територіальних громад. У той же час, законопроект змінить стан речей на ринку праці і рівень зайнятості українців.

Варто зазначити, що на час карантину через Китайський вірус безробітним виплачуватимуть по тисячі гривень на місяць на весь період обмежень, а після ще 180 днів-650 гривень. У всіх регіонах, які не потрапили в "червоні зони", вже відкрилися Центри зайнятості, де українці можуть зареєструватися і стати на учте.

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