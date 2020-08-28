Молода бразильська модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria's Secret, розбурхала кадрами з подружкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель вирішила опублікувати серію фотографій з різних зйомок. Жизель стала дико популярною завдяки Victoria's Secret, але модель активно знімається і для інших компаній. Вона виходила на подіум для Dolce&Gabbana, Ralph Lauren і Tory Burch. Крім цього, красуня знімалася для Vogue, Elle, L'officiel і Harper's Bazaar. Також її обличчя часто рекламує косметику.

У серії фото було багато різних фотографій зі зйомок, але особливу увагу привернув кадр, на якому Жизель пристрасно притулилася до подружки. У обох дівчат були довгі спідниці з розрізами, які вони злегка задерли, щоб засвітити свої ідеальні ніжки.

"Цілий альбом неопублікованих фотографій з роботи", - підписала знімок зірка.

За 40 хвилин пост Олівейри зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили багато приємних слів.

"Хто робив тобі макіяж минулого разу? Така красива", "Поле краси", "Боже мій, ти така красива, я люблю тебе", "Королева", "Приголомшлива", "Супер", "ти неймовірна", "ви карколомно виглядаєте!", "Завжди красиві і найкращі ідеальні фото", "Гламурно, так красиво", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла соковиті форми в тісний топ з ланцюгами: "світишся, як діамант!".

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